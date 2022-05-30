Ne söylediğim ortada

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) dün sabah yaptığı yazılı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Erhürman, Cumhurbaşkanına ve Türkiye’ye saldırmakla suçlandığını belirterek, protokole yönelik eleştirilerin "Türkiye'ye saldırı" gibi gösterildiğini ifade etti.

Erhürman, “Ne söylediğim, nasıl hitap ettiğim de ortada” dedi.

CTP lideri Erhürman yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"UBP Genel Merkezi"nden yapılan açıklamada, "Tatar ve Türkiye'ye yönelik yanlış tavırlarımı gözden geçirmeye" davet edilmişim. "Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol üzerinden Türkiye'ye yönelik yaptığım saldırıların kabul edilemez olduğu" kaydedilmiş. "

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz" denilmiş.

Tam da beklenen açıklama geldi "UBP Genel Merkezi"nden.

1. Önce Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun yetkililerini özdeşleştir.

2. Sonra, imzaladığın protokole sahip çıkamadığın için, yapılan eleştirileri "Türkiye'ye yönelik saldırı" olarak nitelendir.

3. Nihayetinde, "Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz" deyip, hangi hitap ve söylemlerden bahsettiğini açıklamayarak, yarattığın bulanıklıktan medet ummaya kalk!

"Saldırı"nın hayatta tercih ettiğim bir yöntem olmadığını UBP'ye oy verenler dahil, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimleri bilir. Ne söylediğim, nasıl hitap ettiğim de ortada. Ama her zamanki gibi imzanıza sahip çıkamayıp, Türkiye'nin ardına saklanmaya kalkarak, bu ülkenin ve bu halkın ekonomik olarak en zor döneminde Meclis'e getirdiğiniz bu "iktisadi ve mali işbirliği anlaşması"na yönelik tartışma ve eleştirileri baskılamaksa niyetiniz, bilin ki nafile çaba!

Tatar ayrı bir bahis. Oradaki seviye ve üslubu muhatap almayacağımı daha önce söyledim! İmzaladığınız protokol ve her zaman doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğini söylediğimiz Türkiye-KKTC ilişkilerini getirdiğiniz nokta konusunda ise eleştiri yapmaya da, konuşmaya da devam edeceğiz. Ekonomik sıkıntılarla, göçle, varoluş endişesiyle boğuşmak zorunda bıraktığınız bu halkı bildik numaralarla susturamayacaksınız!

UBP Erhürman’ı eleştirmişti

UBP Genel Merkezi’nden dün sabah yapılan yazılı açıklamada, Erhürman’ın “Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanına yönelik eleştiriler yöneltmesinin çok yanlış olduğu” belirtilmişti.

Erhürman’ın, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol üzerinden, Türkiye’ye yönelik yaptığı savunulan “saldırıların” kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, “Demokrasi kelimesini ağızından düşürmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin üç yıl sonra gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden Sayın Ersin Tatar’ın istifasını istemekten daha vahim bir talep ve açıklama olamaz” denilmişti.

KKTC ile Anavatan Türkiye’nin her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olması ve her yolda olduğu gibi ekonomik yönden de işbirliğini birlikte yürümesindeki öneme dikkat çekilmişti. Açıklamada, " UBP Merkezi olarak Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye’ye yönelik yanlış tavırlarını gözden geçirmeye davet ederiz” ifadeleri kullanılmıştı.