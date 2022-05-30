‘Kurtarma zorlaştı’

KKTC’nin turizm sezonu öncesinde kapalı Maraş’taki plaja yeni şezlong ve şemsiye yerleştirmesinden rahatsız olan Rum yönetimi, konuyu şikâyet ettiği uluslararası mercilerden beklediği cevabı alamadı.

Haftalık Kathimerini “Maraş Komplikasyonların Darboğazında” başlıklı haberinde, Türk tarafının kapalı Maraş’la ilgili projelerini parça parça uygulamaya koyması, uluslararası unsurun da bölgedeki son faaliyetleri çok da ciddiye almaması nedeniyle “kapalı Maraş’ı kurtarma misyonunu zorlaştırdığına” dikkat çekti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in durumu aktardığı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’tan, “konu sonraki rapora yansıyacak” cevabını aldığını kaydeden gazete, yabancı diplomatik çevrelerin de “yeni hareket yüzde 3,5’lük pilot bölge dâhilinde. Plaj uzatılmadı, 40 metre kadar genişletildi” dediğine vurgu yaptı.

Gazete, haberin detayında, Kasulidis’in Stewart’a Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis kapalı Maraş odağındaki Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) teklifini iletmesinden önce KKTC tarafından yeni şezlong ve şemsiye yerleştirilmesinin bölgede daimilik ve normallik hissi uyandırdığı şikâyetinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stewart’a Rum yönetiminin kısa süre önce Kıbrıslı Türklerin 6 hayvansal olmayan mamul ürününün Yeşil Hat üzerinden geçirilmesine müsaade ederek “iyi niyet” gösterdiğini söyleyen Kasulidis “bunun da Türk tarafının tavrını değiştirmediğini” söyledi.

Stewart’ın, durumu izleyeceklerini ve konuyu bir sonraki rapora yansıtacaklarını söyleyerek, kapalı Maraş meselesini “önemsizleştirdiğini” yazan gazete, bu cevabın Rum yönetimini öfkelendirdiğini kaydetti.

Stewart’ın Mart ayında Kasulidis’e, Türk tarafı iki bölgeli iki toplumlu federasyona belki geri döner diye Rum yönetiminin Ercan Havaalanı’nın ve Mağusa Limanı’nın işletilmesine ve meşrulaştırılmasına yeşil ışık yakmasını önerdiği, Kasulidis’in de, bu önerinin kapalı Maraş’ın Rumlara verilmesi meselesini ortadan kaldıracağı gerekçesiyle “bu tuzağa düşecek kadar saf değiliz” dediği belirtildi.

Gazete “Stewart’ın ‘tetikçisi’ diye nitelediği İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ajay Sharma’nın da Rum yönetiminin önüne benzer tezler koyduğunu savundu; BM Barış Gücü ofisinin, Barış Gücü aracına mermi sıkılması ile ilgili yazılı açıklama yapma ihtiyacı duymasına rağmen kapalı Maraş’taki yeni faaliyetler için aynı ihtiyacı duymadığına dikkat çekti.