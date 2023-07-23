Yatırımcının yüzü güldü

Geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 3,88 kazançla 6.687,78 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 6.299,57 puanı, en yüksek 6.724,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 8,91 kazançla 6.136,31 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,01 artışla 7.244,81 puana, Mali Endeks yüzde 1,52 primle 6.266,33 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 3,45 değer kazancıyla 10.555,98 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 42,37 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret oldu. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticareti yüzde 33,38 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi, yüzde 31,49 ile Gen İlaç izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,46 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 9,60 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 7,34 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 322 milyar 523 milyon lirayla Sasa Polyester, 321 milyar 433 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 308 milyar 568 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,34 artışla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 kazançla 11 bin 275 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,99 değer kazanarak 26,9360 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,88 artışa 29,9400 lira oldu.