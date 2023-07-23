Nüfus sürekli artıyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kent nüfusuyla birlikte su ihtiyacının da sürekli artmakta olduğunu belirterek yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl su tüketiminin ayda 100 bin ton artış gösterdiğini belirten Şenkul, ihtiyacın karşılanabilmesi için Devlet Su İşleri ve Su Dairesiyle sürekli istişarede olduklarını ifade etti.

Şenkul şunları kaydetti:

“Kentimizin bazı bölgelerinde su hatlarındaki basınç sorununa bağlı uzun süreli kesintiler yaşanmaktadır.

Tespit ettiğimiz bölgeleri ve yapacaklarımızı sizlerle paylaşıp bilgilendirmek istiyorum.

Öncelikle kent geneli tükettiğimiz su miktarı geçen yılın ayni dönemine göre %15 yani aylık yaklaşık 100 bin ton artış bulunmaktadır.

Bu kullanım artışının süreceğini öngörüyoruz ve aldığımız su miktarında artış olması için su dairesi ile sürekli temas halindeyiz.

Tespit ettiğimiz öncelikli bölgelere gelince:

1- Bellapais Ambelia ve çevresi:

Su ekiplerimizin hafta sonu bölgede yapacağı çalışmalar ile sorunun biteceğini öngörüyoruz.

2- Ozanköy Osman Türkay Caddesi ve Rafters civarı:

Yaklaşık bir kilometrelik 2 ana bir de ara isale hattı çekilmesini projelendirdik, finansman ve planlamayı yapıp 1-1.5 ay içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Proje bitene kadar ekiplerimiz dönüşümlü su vererek bölgedeki mağduriyeti en aza indirmeye çalışıyor.

3- Akacan Feo ve civarı:

Bugün ekiplerimiz farklı bir hat ile bölgeye ek su vermeye başlamıştır, bu şekilde bölgedeki basınç sorunun önüne geçeceğimizi düşünüyoruz.

4- Mete Adanır Caddesinin kuzey tarafı, Akasya sokak ve civarı:

Ekiplerimiz cadde üzerinde pazar akşamı yapacağı çalışma ile caddenin alt (kuzey) tarafındaki sorunu çözmeyi hedefliyoruz.

5- Doğanköy bölgesi:

Köy içindeki depolarımıza DSİ suyunun ulaşmasını sağlayacak bir çalışma üzerinde çalışıyoruz.

Yapacağımız çalışmalar ile şu anki nüfusun su sorununu çözeceğimizi düşünmekle beraber çok kısa sürede Girne’ye verilen su miktarının artması için

DSİ pompa istasyonlarının kapasitesi artırılmalıdır çünkü kentteki nüfus ve buna bağlı su kullanımının artışı gerçekten çok artmış durumdadır.

Bir taraftan eksik ve kalitesiz altyapının sonucu olan patlaklar ile uğraşıyoruz.

Bir başka taraftan elektrik kesintilerinin yarattığı açıkları kapatmaya çalışıyoruz.

Bunlara ek olarak da yeni boru hatları çekerek vatandaşımıza hak ettiği su hizmetini vermek için sürekli proje üretiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023, 03:54