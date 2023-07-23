Kahramanlar anıldı

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü için Topçuköy Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende Elvin Kont ve Elisa Osum şiir okudu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmak özgür ve bağımsız yaşamak adına büyük bedeller ödediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında “Bugün bu topraklarda bağımsız ve hür olarak yaşanıyorsa bunu şehitlere borçluyuz. Adaya barış ve özgürlük 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile geldi” dedi. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar ortaya koyduğu iyi niyetin hep reddedildiğine dikkat çekerek, Kıbrıs’ta federal temelli bir anlaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının kırmızı çizgileri olduğunu ve bunlardan asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Tatar, egemen eşitliğe dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını söyledi.

Tören, dua okunmasıyla sona erdi.

