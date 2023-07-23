Minikler tasarım yapıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ile DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) iş birliğinde çocuklara yönelik olarak başlatılan Masterkids Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi Temmuz ayı boyunca devam ediyor. Masterkids eğitmenleri tarafından 5 yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik olarak Lego’nun lisanslı ürünü Lego Education kullanılarak verilmekte olan atölyede çocuklar legoları kullanarak çeşitli tasarımlar yapıyor. Yaz okulu şeklinde devam eden Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi’nin ilk grubu 28 Temmuz 2023 Cuma günü verilecek olan eğitimin ardından sona erecek.

Masterkids Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi’nin ikinci grubu için kayıtlar başladı. Eğitimler Ağustos ayı boyunca her Cuma günü (4-11-18-25 Ağustos 2023) DAÜ BTYO bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilecek. DAÜ-SEM tarafından yapılan açıklamada çocuklarını ikinci gruba kaydettirmek isteyen ebeveynlerin https://sem.emu.edu.tr/tr/basvuru/online-basvuru linki üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabileceği açıklandı. Atölye ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ-SEM’in sosyal medya hesapları üzerinden (Facebook: Doğu Akdeniz Üniversitesi – Sürekli Eğitim Merkezi, Instagram: @dau_surekli_egitim_merkezi) veya dausem@emu.edu.tr başlıklı e-posta adresine mail yoluyla ulaşarak ulaşılabiliyor.