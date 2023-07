Detaylar paylaşıldı

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kablo ile Enterkoneksiyon Projesinin Uygulanması Hakkında Mutabakat Zaptı” şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması’na uygun biçimde,

İki ülke arasındaki her alanda müstesna ilişkiler ve işbirliği ışığında işbu Mutabakat Zaptı’nın katılımcıları, Kablo ile Elektrik Enterkoneksiyon Projesinin Uygulanmasını sağlamayı amaçlayarak,

1. Katılımcılar,

-Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen elektrik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen elektriğin karşılıklı olarak her iki ülkeye kablo ile iletilmesine izin verilmesi,

-Yatırımın yapılmasına ve işletilmesine ilişkin modelin belirlenmesi,

-Her iki ülkede ilgili kurumlar nezdinde planlama, fizibilite çalışmalarının yapılmasına izin verilmesi,

-Projenin geçeceği hattın tespiti, teknik destek taleplerinin karşılanması, sistemin nasıl işletileceği ve bu konuda doğabilecek maliyetlerin karşılanması, iki ülke ilgili kurumları arasında gerekli görülecek diğer hususlarda uygulama protokollerinin yapılabilmesine imkan tanınması hususlarında mutabık kalmışlardır.

2. İşbu Mutabakat Zaptı, katılımcıların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda değiştirilebilecektir.

3. Katılımcılar aksini yazılı olarak kararlaştırmadığı müddetçe, işbu Mutabakat Zaptı’nın sona ermesi, devam etmekte olan faaliyet veya projeleri etkilemeyecektir.

4. İşbu Mutabakat Zaptı, katılımcılar tarafından imzalandığı tarihte uygulamaya konur.

İşbu Mutabakat Zaptı, 18 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da Türkçe dilinde iki asıl nüsha halinde imzalanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023, 04:25