49 yıl sonra o gemide

Barış Harekatı’nın gerçekleştiği 1974 yılında Türk donanmasına ait gemiyle esir olarak Mersin’e götürülen Kıbrıslı Rum Vasos Hristu, 49 yıl sonra, çıkarma plajına yerleştirilen Ç1974 gemisini ziyaret ederek, anılarını canlandırdı ve Fileleftheros gazetesine açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtında kullanılan ve Ç1974 bordo numarası ile Yavuz Çıkarma Plajı yakınlarına monte edilen çıkarma gemisine giden “1974 Savaş Esirleri Derneği” Başkanı Vasos Hristu’nun, eli arkasına bağlanmış vaziyette fotoğraflarını da yayınladı.

Gazete, konuyla ilgili haberinde "1974’te kendisini esir olarak Türkiye'ye Götüren Gemiye Dönüşü" başlığıyla yayımladı.

Yayınlanan fotoğrafların bir tanesinde, geminin bir köşesinde, elleri arkada çökmüş vaziyette poz veren Hristu; Fileleftheros muhabiri Marilena Panayi’ye “aynı gemi ile elleri ve gözleri bağlı şekilde esir olarak Mersin’e götürüldüğünü” anlattı.