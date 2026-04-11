Hücrede bekliyorlar

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan biri Bangladeş, diğeri Nijeryalı 2 kişi üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Dairesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan kontrollerde tespit edilen zanlılar E.A.S.O. (E-25) ve S.M.L. (E-30) hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi. Zanlıların ihracı için işlem başlatıldığı ancak hayat pahalılığının dondurulması tasarısına karşı yapılan eylem ve grevler nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığı öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 25 Mart 2026 tarihinde Muhaceret Şubesi ile Göç Dairesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan kontrollerde, zanlıların muhaceret durumlarının incelendiğini belirtti. Polis, yapılan kontroller neticesinde zanlı E.A.S.O.’nun 29 Kasım tarihinden itibaren toplam 481 gün, zanlı M.S.R.’nin 10 Ekim tarihinden itibaren toplam 166 gün ve zanlı S.M.L.’nin ise 30 Kasım tarihinden itibaren toplam bin 212 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların tutuklanarak aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlıların ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.