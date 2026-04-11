Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Ali Yakar (Yarköy-İskele Muhtarı)

“Kıbrıs sorununun çözümü bu şekilde zor… Rumlar iyi niyetli yaklaşmadıkça zor çözülür. Güvendiğim kurumların arasında Ateş Kuruyemiş, Diyalog Medya ve Asker vardır. Güvendiğim isimler ise Ateş Kuruyemiş sahibi Adnan Ateş, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Güler Kılıç (Kanlıköy-Gönyeli)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurumlar Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Polis ve Sivil Savunma’dır. Kişilerde ise bu kurumların başında olan, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Halil Yangın (Güzelyurt-Şahinler)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurumlar Yargı, Güzelyurt Kaymakamlığı ve Güzelyurt Belediyesi’dir. Kişilerde güvendiklerimde bu kurumların başında olan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar.”

Emirzade Terzioğlu (Yuvacık Köyü-Güzelyurt)

“Kıbrıs sorunu çözülmez umudum yoktur çünkü Rumların bu uzlaşmaz tutumu bizim ve başta Cumhurbaşkanı’mızın tüm iyi niyetine rağmen değişmemektedir. Ülkede güvendiğim kurumlar Diyalog Medya, Güzelyurt Belediyesi ve Polisimizdir. Kişilerde güvendiklerimde bu kurumların başında olan Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Hüseyin Akış (Çatalköy)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda kararsızım çözüm olabilir de olmayabilir de. Ülkede güvendiğim kurumlar Muhtarlar Birliği, Polis ve Askerdir. Kişilerde de güvendiğim isimler ise Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Mustafa Göçerili (Göçeri Köyü-Dikmen)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur, kalmadı. Ülkede güvendiğim kurumlar Diyalog Gazetesi, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

İbrahim Sessiz (Lapta Türk Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur… En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Hatice Baflıgil Aydın (Zeytinlik Köyü-Girne)

“Kıbrıs sorunu çerçevesinde umudumuzu yitirirsek bu ülkede işimiz daha zor olur. Güvendiğim kurumlar, Girne Belediyesi, Arkın İskele Oteli ve Diyalog Medya’dır. Kişilerde ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Betül Bedel (Çiftlikler Yeni Bölgesi-Girne)

“Kıbrıs sorunu yüzde yüz çözülür mü bilmem ama karşılıklı Güven Yaratıcı Önlemler adı altında bazı maddelerde anlaşmalar uzlaşılar olacaktır elbet. Ülkede güvendiğim kurumlar, Girne Belediyesi, Diyalog Medya ve basınımızdır. Kişilerde de Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a güveniyorum.”

Cafer Özbalalanlı (Balalan Köyü-Mehmetçik) Foto Yok

“Kıbrıs sorununun çözümü bu şekilde zor… Rumlar iyi niyetli yaklaşmadıkça zor çözülür. Bizim tüm iyi niyetli davranışlarımıza rağmen onların bu uzlaşmaz tutumu yüzünden zor çözülür. Ülkede güvendiğim kurumlar Cumhurbaşkanlığı, Sivil Savunma ve Diyalog Medya’dır. Kişilerde ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Osman Korkmaz (Derince Köyü-Yenierenköy)

“Kıbrıs’ta bir sorun yok ki çözülsün, biz bize yeteriz. Ülkede güvendiğim kurumlar Erenköy-Karpaz Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri ve Sivil Savunmadır. Kişilerde ise Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Fikri Aksüt (Kurtuluş Köyü-İskele)

“Rumlar bizi istemez zorla mı isteyecekler onların uzlaşmaz tutumu nedeniyle umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurumlar İskele Belediyesi, Polis ve Sivil Savunmadır. Bu kurumların başındaki şu isimlere de güvenirim: İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban.”

Süleyman Çebi (Polatpaşa-Dipkarpaz)

“50 senedir çözülmedi bu saatten sonra da çözüleceğine inanmıyorum umudum kalmadı ama keşke çözülse… Ülkede güvendiğim kurumlar Erenköy-Karpaz Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri ve Sivil Savunmadır. Kişilerde ise Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Ahmet Pelit (Girne-Karşıyaka-Lapta)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

(Devamı yarın)