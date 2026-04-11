Ortak denetim yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen denetimlerin, kaymakamlık personeli ile Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerin, İskele ve Girne bölgelerinde eş zamanlı olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu denetimlerin trafik ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan yabancı uyruklu şahısların ikamet durumlarının detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği belirlenen 2 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen şahıslar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, söz konusu kişilerin durumlarına ilişkin idari süreçlerin de başlatıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağına dikkat çekildi. Ülke genelinde planlı, kapsamlı ve sürekli denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve ülkedeki yasal ikamet kurallarına uyumun sağlanması amacıyla denetimlerin artırılarak devam edeceğini belirtti.