Yüzde 196 arttı

Borsada, 2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana çıktı.2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi. 2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 3.651,51 puan ve yüzde 196,57 olarak gerçekleşti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı. 2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi. ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü. 2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

Yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 artışla günü 5.509,16 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.562,98 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 10,7 artarken, 2022 yılını da yüzde 196,6 kazançla tamamladı. Analistler, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilere karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını belirtti.

Analistler ne diyor?

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 puanın direnç, 5.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

