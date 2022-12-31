Ekonomiye can veren iki sektör

Merkez Bankası ve KKTC İstatistik Kurumu’nun Uluslararası Para Fonu (IMF) Altıncı El Kitabına uygun olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı.

Verilere göre, dış ticaret hacmi 2021’da önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 1.728,2 milyon ABD dolarına yükseldi.

Turizm kaynaklı gelirler 2021’de 340,3 milyon ABD doları, eğitim kaynaklı gelirler 2021’de 595,4 milyon ABD doları oldu.

2021’de doğrudan yatırımlar vasıtasıyla KKTC ekonomisine net giriş 100 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 2020 ve 2021 yıllarında gayrimenkul kaynaklı yatırım ilk sıralarda yer aldı.

2020 ve 2021 yıllarında krediler hesabı altındaki girişlerin büyük bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti kredileri oluşturdu.

Cari işlemler hesabı 2019 yılında 443 milyon ABD doları fazla vermiş Covid-19’un etkileri ile birlikte 2020 yılında 260,4 milyon ABD doları, 2021 yılında ise 47,5 milyon ABD doları açık verdi.

Dış Ticaret Dengesi

2019 yılında 87,8 milyon ABD doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 26 artarak 110,7 milyon ABD dolarına, 2021 yılında da önceki yıla göre yüzde 35,7 artarak 150,1 milyon ABD dolarına yükseldi.

2019 yılında 1.587,9 milyon ABD doları olan ithalat rakamı, 2020 yılında salgının etkisiyle yüzde 16,8 azalarak 1.321 milyon ABD dolarına gerilerken, 2021 yılında normalleşmenin başlaması ile birlikte yüzde 19,5 artarak, 1.578,1 milyon ABD dolarına yükseldi.

Bu gelişmeler sonucunda 2019 yılında 1.500,1 milyon ABD doları olan dış ticaret açığı, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 19,3 azalarak 1.210,3 milyon ABD dolarına gerilerken, 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 18,0 artarak 1.428 milyon ABD doları oldu.

2019 yılında 1.675,7 milyon ABD doları olan dış ticaret hacmi, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 14,6 azalarak 1.431,7 milyon ABD dolarına gerilerken, 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 1.728,2 milyon ABD dolarına çıktı.

Hizmetler Dengesi

2019 yılında hizmetler dengesi kaynaklı girişler 1.574,1 milyon ABD doları, 2020 yılında 553,2 milyon ABD doları ve 2021 yılında 935 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin en büyük iki kalemi “Seyahat” kalemi altında yer alan “Turizm” ve “Eğitim” kaynaklı gelirlerdir. Turizm kaynaklı gelirler 2019 yılında 1.004,3 milyon ABD doları, 2020 yılında 178,1 milyon ABD doları, 2021 yılında ise 340,3 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Eğitim kaynaklı gelirler ise 2019 yılında 601,2 milyon ABD doları, 2020 yılında 384 milyon ABD doları, 2021 yılında 595,4 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Doğrudan Yatırımlar

Doğrudan yatırımlar vasıtasıyla KKTC ekonomisine net giriş 2019 yılında 190,4 milyon ABD doları, 2020 yılında 189,7 milyon ABD doları, 2021 yılında ise 100 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında turizm kaynaklı doğrudan yatırım girişi ön plana çıkarken, 2020 ve 2021 yıllarında gayrimenkul kaynaklı yatırım ilk sıralarda yer almış ve sırasıyla 170,1 milyon ABD doları ve 86,8 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



Portföy Yatırımları

2019 yılında KKTC’de faaliyet gösteren bankaların yurtdışında yerleşik kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul değerlere yönelik yatırımlarında 4,6 milyon ABD doları azalış yaşanırken, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 12,7 milyon ABD doları ve 42,7 milyon ABD doları artış yaşandı.



Diğer Yatırımlar

Diğer yatırımlar kalemine bakıldığı zaman, 2019 yılında net 7,2 milyon ABD doları çıkış, 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla net 247,7 milyon ABD doları ve 175,7 milyon ABD doları giriş yaşanmıştır.

2019 yılında KKTC’de faaliyet gösteren bankaların efektif ve yurtdışında yerleşik kuruluşlarda bulundurdukları hesaplarda 226,2 milyon ABD doları artış yaşanırken, 2020 yılında 199,3 milyon ABD doları, 2021 yılında ise 129,5 milyon ABD doları azalış yaşandı.

2019 yılında krediler kaynaklı KKTC ekonomisinden net çıkış 18,4 milyon ABD doları olarak kaydedilirken, 2020 yılında net 73 milyon ABD doları, 2021 yılında ise net 66,3 milyon ABD doları giriş sağlanmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında krediler hesabı altındaki girişlerin büyük bir bölümünü Türkiye Cumhuriyeti kredileri oluşturmaktadır.