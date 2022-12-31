Yukarısı kurtarmıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, önceki gün yapılan toplantıda asgari ücretin net 11 bin TL olmasını masaya getirdiklerini, çalışan tarafıyla yapılan görüşme sonucunda 11 bin 500 rakamına ulaşıldığını belirtti.

Taçoy, “Ülke gerçekleri göz önüne alındığında bu rakamın daha yukarıya çekilmesi çok da mümkün görünmemektedir. Yaptığımız hesaplamalar da göstermiştir ki, asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 TL olması mümkündür” dedi.

Önceki gün gerçekleşen ikinci Asgari Ücret Saptama Komisyonunun ardından, üçüncü toplantının salı sabahı yapılacak üçüncü toplantının bu rakam ekseninde geçeceğini düşündüklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanı Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Kimsenin şüphesi olmasın

Taçoy, açıklamasında, Bakanlık olarak, görev ve sorumluluklarım arasında yer alan, asgari ücretin belirlenmesi konusunda gereken adımları attıklarını söyleyerek, salı günü yapılacak üçüncü toplantıda sürecin tamamlanması ve yeni asgari ücretin belirlenmesi hedefinde olduklarını ifade etti.

İşveren tarafının mazeretleri nedeniyle katılmadığı toplantıda, çalışan tarafıyla yapılan görüşme neticesinde 11 bin 500 rakamına ulaşıldığına işaret eden Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke gerçekleri çerçevesinde, tarafların sürdürebileceği mümkün olan en uygun rakamı belirlemek gerektiği gerçeğini göz ardı etmeden, çalışma yaşamını rahatlatacak tüm adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2023’ün herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.''

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022, 10:39