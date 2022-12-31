Vurdu, kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sinir krizine giren Nijerya uyruklu Chijioke Benedict Ugwu, ortalığı bir birine kattı.

Zanlı önce bir evin balkonuna girerek kahve fincanlarını yere savurup kırdı. Aynı evden scooter çalan zanlı, hızını alamadı ve sokakta bağırıp çağırarak, çöp kutularını tekmeledi. Polis tarafından suçüstü yakalanan zanlının, ülkede kaçak olarak bulunduğu belirlendi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 29 Aralık 2022 tarihinde 09.15’te, C.D.’ye ait ikametgahın balkon kısmına girerek, burada kahve fincanlarını yere atıp kasti hasara uğrattıktan sonra, 800 TL değerindeki scooteri sirkat ettiğini söyledi. Zanlının, daha sonra sokak ortasında yüksek sesle bağırarak çöp kutularını tekmelediği esnada suçüstü yakalandığını açıklayan polis, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede izinsiz olarak yaşadığının belirlendiğini bildirdi ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.