Baba ile oğul aynı hücrede

Kuzey Kıbrıs’a belirli aralıklarla gelen, her defasında suç geliri olduğu düşünülen yüklü miktardaki dövizi ülkeye sokan Selim Tayşi ile aynı adı taşıyan oğlu Selim Tayşi 4 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, baba-oğul olan sanıkların toplam 3 milyon 200 bin Euro parayı gümrüğe beyan etmeden ülkeye soktukları belirtildi. Sanıkların ülkeye getirip, Hasan Kaya isimli şahsa teslim ettikleri paranın bulunmadığı açıklandı.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Selim Tayşi’nin muhtelif tarihlerinde ülkeye bir milyon 450 bin Euro, aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi’nin de bir milyon 750 bin Euro parayı getirdiğini söyledi. Aksun, sanıkların KKTC’ye giriş yapıp Ercan Havalimanı içerisinde paraları bir kişiye teslim edip genellikle aynı gün hatta aynı uçakla adadan ayrıldıklarını ifade etti.

Mahkeme başkanı Aksun “Sanıklar ülkeye giriş yaparken yanlarında bulunan bu paralar hakkında ya hiç beyanda bulunmamış ya da gümrük memurlarına paraları “iş kurma veya ticari amaçla kullanılacak” maksatlı olarak getirdiği beyanını yapmışlardır. Sanıklar “iş yapma maksadı” veya “ticari maksat” olarak açıkladıkları para getirme amaçlarını hiç bir şekilde hayata geçirmemiş ve gerek rakamsal anlamda gerekse paranın kullanım niyeti anlamında gerçeğe uymayan beyanlarda bulunmuşlardır” dedi.

Kaya paraları aldı gitti

Başkan Aksun, sanıkların beyansız ve yanlış beyanları birden fazla kez yapmış bulunmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Aksun şunları söyledi:

“Beyansız veya tutarız beyanlarla ülkeye sokulan toplam meblağın da 3 milyon 200 bin Euro gibi yüksek bir meblağ da oluşunu da sanıkların aleyhine değerlendirdik. Sanıkların vurguladığımız üzere KKTC’ye getirdikleri parayı Ökkeş Taş’ın çalışanı olarak bildikleri Hasan Kaya isimli kişiye teslim ettiklerini ancak böyle yüksek miktarda paraların teslimi esnasında herhangi bir belge veya tevsik enstrümanı temin etmediklerini görmekteyiz. Sanıkların tutuklanmasının ardından yapılan soruşturmada Hasan Kaya isimli şahsın ülkeden ayrıldığı ve paraların da bulunmadığı görülmektedir. Sanıkların bu paraları teslim ettiklerini ifade ettikleri Hasan Kaya isimli şahıstan belge temin etmedikleri bir yana, bu şahsın dava konusu paraları alıp ortadan kaçmasına rağmen bugüne kadar kendisinden şikayetçi olmadıklarını da görmekteyiz.

Sanıkların işlediği bu suçlar ülkemizi, dünya ekonomisinden ve hukuk sisteminden kopuk bir ülke imajı oluşturup itibarsızlaşmasına yol açacaktır.

Bu çerçevede ülkemizin finansal güvenilirliğini yıpratacak ve ülkemizin kontrolsüz finansal yapısı olduğu imajını verip ülkemizin dünya ekonomisinden dışlanması sonucunu doğuracak davranışlara müsamaha gösterilmemesi kamu yararının bir parçasıdır.”

Başkan Fadıl Aksun, sanıkları işlemiş oldukları suçlardan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.