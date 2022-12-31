Ortaklarına sitem etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "bölgelerde ivme yakaladıklarını bunun memnuniyet verici olduğunu ancak seçimde bazı yerlerde yalnız da kaldıklarını" dile getirdi.

Açıklamada, Parti’nin yerel seçimler sonrası ilçelerde değerlendirme toplantılarını tamamladığı, Parti Genel Başkanı Ataoğlu’nun Girne Oscar Otel’deki toplantıda yaptığı konuşmada “bölgelerde yakalanan ivmeden duyduğu memnuniyeti” dile getirdiği belirtildi.

Ataoğlu, 18 belediyede belediye meclis üyesi adayı gösterdiklerini, 15 adayın belediye meclisi üyesi olmayı başardığına işaret etti.

Fikri Ataoğlu, “220 adayımız da bizim nazarımızda kazanmıştır. Belediye Başkan Adayımız olsaydı olay çok farklı olurdu. İttifak olarak çıktığımız bu yolda birçok yerde yalnız da kaldık. İlçe Başkanlarımız ve seçim komitelerimiz ellerinden geldiğince çalıştı” dedi.

“Belediye Başkan Adaylarımızla yola çıkabilirdik” ifadelerini kullanan Ataoğlu, ittifak kararının geleceğe yönelik bir adım olduğunu ve samimiyet içerisinde bir karar olduğunu kaydetti.

Üyelerden bölgelerde gözlemlenen eksikliklerin rapor olarak sunulmasını talep eden Ataoğlu, “Sizler sahada, sokaktaydınız, partimizin, partililerimizin, üyelerimizin, hangimizin ne eksiği, ne önerisi var ise rapor halinde ilçelerinize verin. Verin ki onlar bize ışık tutsun, o bölgelerdeki eksikliklerimizin ne olduğunu bilerek yola çıkalım” dedi.

Akpınar: Ortada mutlak başarı var

DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar ise “Ortaya koymuş olduğumuz mutlak bir başarı vardır” dedi ve ittifak sürecinin kolay bir süreç olmadığını, ittifak noktasında gelen yansımaları da ilerleyen günlerde paylaşacaklarını aktardı.

Tosunoğlu: Sonuçlar ders niteliğinde

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “Vatandaş her zaman en iyi hakemdir. Takdir ve tevazu gösterdiği sonuçlarda hepimize bir ders niteliğindedir. Biz seçimin en az kaybedeniyiz. Vücudu olmayan ancak ruhu olan bir yarışta ruh 7.02 aldı” dedi.