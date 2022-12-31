Domuz gribi salgını yok

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), bir gazetede çıkan ve domuz gribi salgını olduğunu ima eden haber üzerine açıklama yaparak, her gribin domuz gribi olmadığını kaydetti.

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel bir gazetenin talebi üzerine Birlik tarafından yapılan açıklamanın yayımlandığı ancak haberdeki bilgilerin gazeteye iletilen bilgilerden farklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Haber içeriğindeki bilginin düzeltilmesi için ilgili gazete ile irtibata geçilmiş olup, şimdiye kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alınamamıştır. Toplumun güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşımını sağlamak adına kış mevsiminde artış yaşanan solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili açıklama yapmayı gerekli gördük” denildi.

Her yıl kış mevsiminde solunum yolu enfeksiyonlarının arttığının ve özellikle risk gruplarında bazı solunum yolu virüslerinin önemli risk oluşturduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bunların başında İnfluenza virüsleri, Respiratuar Sinsityal Virus ve Corona virüsleri salgın niteliği kazanabilmesi yönünden önemlidir. PCR yöntemleri ile tiplendirilme yapılarak toplumda baskın görülen türler belirlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta da solunum yolu enfeksiyonlarının mevsim değişiklikleri ile birlikte beklenen artışta izlendiğinin bildirildiği açıklamada, toplum içi dolaşan türlerin tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı süveyans verilerinin düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmasının ve sağlık kuruluşları ile hekimlerin hastaları ve toplumu doğru terminoloji ile bilgilendirmelerinin, oluşan bilgi kirliliğinin önlemesi açısından önemine vurgu yapılarak, yeni yıla girilirken solunum yolu enfeksiyonu olanların toplu yerlere gitmemesi, kendilerini izole etmeleri ve mümkün olduğu kadar az kalabalık eğlencelerin tercih edilmesi önerildi.

