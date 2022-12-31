2023’ün planları da konuşuldu

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile birlikte 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yaptıklarını belirtti. Öztürkler, “2022 yılının hem bir değerlendirmesini hem de 2023 yılında yapacağımız çalışmaları konuşma, istişare etme fırsatı bulduk” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin detayları ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Öztürkler, “Metin Feyzioğlu, yaptığımız nezaket ziyaretinde her zaman olduğu gibi bizleri tüm samimiyetleri ve gönülden muhabbetleri ile karşıladı ve güzel sözleri ile Kıbrıs Türkü’ne verdikleri değeri bir kez daha hissettirdi” dedi.

Öztürkler açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“2022 yılının hem bir değerlendirmesini hem de 2023 yılında yapacağımız çalışmaları konuşma, istişare etme fırsatı bulduğumuz görüşmede; ülkemizin ve halkımızın refahı, Kıbrıs Türkü’nün kaliteli çağdaş hizmetlere kavuşması adına her zaman yanımızda olmalarından büyük bir mutluluk ve kıvanç duymaktayız. Sayın Feyzioğlu’na şahsımıza ve Kıbrıs Türkü’ne gösterdikleri sevgi, ilgi ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”