Olay mercek altında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gaz kaçağı tespit edilen ve biri ölü, 3 kişinin baygın olarak bulunduğu evden uyuşturucu çıktı.

Evde uyuşturucu bulan polis, ikametgahta yaşadığını belirlediği Zechariah Lucky Oribei, Kenneth Edobor ve Jonh Clement Onyibe isimli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren şahsın Bak Abası Uzekien Umoh olduğu belirlendi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 29 Aralık 04.00 sıralarında, Sakarya bölgesinde bir evde Bak Abası Uzekien Umoh isimli kadının muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini, Abraham Ogheneovo Oribei, Lucky Emenim ve Marian Atamere isimli 3 kişinin de yoğun bakım servisine kaldırıldığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğunu ifade etti.

Evde bulunan 2 adet uyuşturucu içerikli sigara ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan izmaritin emare alındığını kaydeden polis, konu adreste şu an yoğun bakımda tedavi gören şahıslar ile mahkeme huzurundaki zanlıların ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek emareler olduğunu kaydeden polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu

Bu arada Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren şahsın 26 yaşında Nijerya uyruklu Bak Abasi Ezekil Umok olduğu tespit edildi. Polis, dün yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını bildirdi.