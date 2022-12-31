Memleketin çivisi çıktı

Minareliköy’deki erkek arkadaşının yanına gitmek için Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerine otostop çeken 27 yaşındaki Nijeryalı genç kadını aracına alıp kaçırdıktan sonra bıçak zoruyla tecavüz etmeye kalkışan Farrukh Alihuseynov tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 29 Aralık 2022 tarihinde saat 12.50 sıralarında meydana gelen olayla ilgili detaylar aktarıldı.

İddiaya göre zanlı önce para karşılığında genç kadına cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Teklifi kabul edilmeyince onu kaçırıp karnına bıçak dayadığı ve tecavüze kalkıştığı iddia edildi. Genç kadının direndiği, bıçağı zanlının elinden aldığı ve araçtan çıkarak kurtulduğu belirtildi. Genç kadının bıçağı almaya çalışırken avuç içlerinden yaralandığı, ayrıca zanlı tarafından ciddi şekilde darp edildiği ifade edildi.

Önce para teklif etti

Soruşturmayı yapan polis, Farrukh Alihüseynov’un Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde Minareliköy’de sakin erkek arkadaşına gitmek için otostop çeken R.P.B.'yı aracına aldığını söyledi.

Polis, zanlının yolda seyir halinde oldukları bir esnada, cebinde bulunan parayı genç kadına gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunduğunu ancak kabul edilmeyince cinsel saldırıda bulunarak, aracı sürmeye devam ettiğini açıkladı.

Polis, genç kadının araçtan inmek istemesine rağmen zanlının durmayarak Minareliköy Kır sokak içerisinde toprak yolda durup araç içerisinde bulundurduğu bıçağı R.P.B.'nın karnına dayadığını ve tecavüze teşebbüs ettiğini ifade etti.

Karnına bıçak dayadı

Polis, R.P.B.’nin karşı koyduğunu, bıçağı aldığını, bu esnada zanlının genç kadını ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, R.P.B.’nin bıçağı alırken avuç içlerinden yaralandığını ve aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlattı.

Zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını aktaran polis, anı gün Cihangir'de tespit edilerek yakalandığını belirtti. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini anlattı. Araç ve bıçağın emare alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

9 ağır suçlama

Mahkeme, hakkında ‘cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla kaçırma, yaralama, cinsel saldırı, cinsel taciz, şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma, korkutmak amacı ile silah taşıma ve ciddi darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.