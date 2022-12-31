Aikaterini’nin hayatı karardı

Yunanistan’dan Kuzey Kıbrıs’a uzanan 6 milyon liralık uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen ‘Son yolculuk’ operasyonuyla yakalanan kurye Aikaterini Katsafadou (38) hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 9 kilo uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Kararda, 5 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan Aikaterini Katsafadou'nun valizinde gümrük memurları ve narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada 9 paket halinde şeffaf naylona sarılı 9 kilo hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi. Tutuklanan sanığın ifadesinde Yunanistan’da uyuşturucu işleriyle uğraşan Makis isimli bir şahsın yönlendirmesi ile 4 Mayıs 2022 tarihinde buluştuğu bir kadından buraya getireceği uyuşturucuyu teslim aldığını anlattığı anımsatıldı. Sanığın kuzeyde uyuşturucuyu teslim ettikten sonra bin Euro alacağını da söylediği belirtildi.

Miktar çok fazla

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın ülkeye ithal ettiği uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğunu belirtti. Barkın, sanığın uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı ithal ettiğini belirtti. Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplum sağlığını tehdit eder duruma geldiğini ifade eden Barkın, özellikle uyuşturucu tacirliği yapanlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, kamu yararı gereği sanığa oybirliği ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.