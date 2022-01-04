Zamanı geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları bugün Girne’nin doğu bölgesindeki yerleşim yerlerini dolaştı.

Verilen bilgiye göre, Girne ziyaretinde Genel Başkan ve Başbakan’a Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da eşlik etti.

Çatalköy ziyaretine belediye ile başlayan Sucuoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından karşılandı.

Çatalköy Belediyesi’nin çalışmalarını takip etmekte olduklarını belirten Sucuoğlu, Hulusioğlu’nun başarılarının devamını diledi

UBP’nin tek başına iktidarında belediyelere daha çok önem vereceklerini ifade eden Sucuoğu, “ Merkezi hükumetin sırtında taşıdığı yükü belediyelere dağıtmak gibi bir projemiz var. Bu yönde bir reform kaçınılmazdır” dedi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, “Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanımız istikrarlı bir hükümet istiyor. Dolayısı ile halkımızdan isteğimiz, radikal kararların alınacağı bir süreç için bize destek versinler. Özel sektörle kamu arasındaki farkı ortadan kaldırmak da en büyük reformlarımızdan birisi olacak” diye ekledi.

Personelin yeni yılını kutladı



Daha sonra belediye personelini de ziyaret eden Başbakan, personelin yeni yıllını kutladı ve sohbet etti.Faiz Sucuoğlu ve UBP’li adaylar, Çatalköy meydanında vatandaşlarla da bir araya geldi.Sucuoğlu, Çatalköylü çocuklarla anı fotoğrafı da çektirdi.



Alsancak’ta 75 kişiye rozet taktı

Öte yandan Sucuoğlu, Alsancak’ta UBP’ye katılan 75 kişiye rozet takılması için düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, UBP'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve güçlendiğini belirtti. Sucuoğlu, tek başına iktidara gelerek 5 yıllık istikrarlı ve çok önemli işler başaracak bir hükümet kurmak istediklerini vurguladı.

Lokomotif sektörleri güçlendirip, yenilerini de eklemek istediklerini kaydeden Sucuoğlu, yasal mevzuatı da buna göre şekillendirmekte olduklarını ifade etti.

Hedefin güçlü bir maliye yaratmak olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Siyasi tanınmamışlık, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacağız anlamına gelmemeli. Biz KKTC için kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi yaratmak istiyoruz” dedi.