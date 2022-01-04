Kontrolünü kaybetti

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun dağ yolu çemberi civarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen kamyon sürücüsü 34 yaşındaki Kenan Gök, yaralandı. Kaza, 171 promil alkollü olan sürücü Gök’ün park halindeki araca, ardından bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazada hafif yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza saat 21.15’te oldu. 171 promil alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen Kenan Gök’ün kullandığı RK 953 plakalı kamyon, Lefkoşa istikametine seyrederken dağ yolu çemberi yakınlarında, benzini bittiği için yolun solunda banket içinde park halinde bulunan EH 968 plakalı araca çarparak kontrolden çıktı.



Daha sonra yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak sol yanına devrilen kamyonun yaralanan sürücüsü Kenan Gök, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.