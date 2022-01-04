Yaz tahtaya 158 milyon daha

İşverenden ve çalışanlardan yılda 12 maaş üzerinden prim toplayan Sosyal Sigorta Dairesi, 13’üncü maaş ödemesinde borçlanmak zorunda kaldı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sigorta Dairesine 158 milyonluk borç aktarıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı ise Diyalog’a yaptığı açıklamada 13’üncü maaş tutarının 193 milyon lira olduğunu 158 milyonluk borcun üzerini kendilerinin tamamladığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta hükümetin sürekli borçlanarak maaş ödemesi Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı. Cyprus Mail gazetesi, KKTC hükümetinin 13’üncü maaşı ödeyebilmek için bankalardan borçlanmak zorunda kaldığını belirterek, kuzeyde ekonomik durumun kötü olduğuna dikkat çekti.

Para hesaplara geç yattı

Mali sorunlardan dolayı 2021 yılı Aralık ayı sonunda ödenmesi gereken 13’üncü maaşlarda aksama yaşandı.

Maliye Bakanlığı, emeklilerin maaş ödenmesi için Çalışma Bakanlığı’na 158 milyon TL avans aktarımı yaparken, Sosyal Sigorta Dairesi, 158 milyonluk avansa 35 milyon lira ekleyerek dün 193 milyon TL’yi hesaplara aktardı.



Ancak aktarım işlemleri geç bitince maaşlar dün öğleden sonra hesaplara yattı.Gecikme nedeniyle bankalarda işlemler uzadı, sosyal sigorta emeklileri, uzun süre beklemek zorunda kaldı.Maaşlarını vezneden alamayanlar ise mesai saatinin bitmesinin ardından ATM’lerden çekim yaptı.

Gelir azaldı, ödeme aksadı

Yaşanan durumla ilgili açıklama yapan Bakanlık Müsteşarı Erman Yaylalı, pandemi nedeniyle sosyal sigortaların gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Yaylalı, “İşveren uzun süre prim yatıramadı. Bu da gelirlerin azalmasındaki en büyük etken oldu” dedi. Pandeminin yanı sıra kayıt dışı çalışma ve primlerin gerçek maaşların altında yatırılıyor olmasının da gelirlerin azalmasında etkili olduğunu ifade eden Yaylalı, “Her ay 205 milyon TL maaş ödemesi yapıyoruz. Normal maaşlarda sıkıntı olmuyor. Olsa da çözmek zorundayız” şeklinde konuştu.

13’üncü maaşım prim karşılığı yok

Bu yıl 13’üncü maaş ödemesinde sıkıntı yaşandığını ifade eden Yaylalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daireye 12 ay prim yatırılıyor. Primlerden toplanan paralar aylık maaşlara gidiyor. Ancak 13’üncü maaşların prim karşılığı olmadığı için ödemede sorun yaşandı. Daha önceki yıllarda gelirler 13’üncü maaşı karşılıyordu. Ancak pandemi ve diğer sorunlardan dolayı böyle bir bütçe oluşmadı. Bu nedenle Maliye Bakanlığı 158 milyon avans aktarımı yaptı. Toplam 193 milyon tutarında 13’üncü maaşlar hesaplara aktarıldı.”

Dünyanın her yerinde sosyal sigortalarda açık yaşandığını ifade eden Yaylalı, devletin bu gibi kurumların yanında olduğunu ve olması gerektiğini sözlerine ekledi.