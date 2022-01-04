740 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede şu ana kadar 740 bin doz aşı yapıldığını; birinci ve ikinci doz aşılanmanın yüzde 75-76, 3’üncü doz aşılanmanın ise yüzde 76-78 civarında olduğunu açıkladı.

Pilli “Bu Ocak ayı her şeyi belli edecektir. Bu ay içinde herkes kendine düşen görevi yaparsa, Ocak ayından sonra rahat edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantı ile ilgili bilgi veren Bakan Pilli, diğer varyantlardan farklı olarak Omicron’un çok hızlı yayılım gösterdiğini, bulaşıcılık seviyesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Tedbirler alınmazsa bulaşın daha da artacağı uyarısında bulunan Pilli, bireysel korunmanın önemine vurgu yaptı, maskenin en önemli korunma aracı olduğunu söyledi.

Ülkede şu ana kadar 740 bin doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Pilli, birinci ve ikinci doz aşılanmanın yüzde 75-76, 3’üncü doz aşılanmanın ise yüzde 76-78 civarında olduğunu açıkladı.



Aşıya ilginin yüksek olduğunu ifade edenSağlık Bakanı, Omicron’a karşı en önemli korunmanın maske, mesafe ve hijyenin olduğu uyarısını yaptı.Pilli “Omicron varyantı hızlı bulaşıyor ancak çok zarar vermiyor. Üç gün içinde binin üzerinde vakaya ulaştık ancak buna rağmen bir ay önceye göre yoğun bakımdaki yoğunluk oranımız düşüktür” diye konuştu.

25 yatak boş

Dün sabah itibari ile yoğun bakımda 11 hasta olduğunu bunların 3’ünün entübe edildiğini söyleyen Pilli, yoğun bakımda 25 boş yatak bulunduğunu ifade etti. Bakan Pilli, 11 vakanın 8’inin aşısız, 3’ünün ise iki doz aşılı olduğunu belirtti.

Pilli “Bu varyant daha hafif gidiyor ancak bu böyle gidecek diye bir şey yok. Çünkü vaka arttıkça sağlık yükü artıyor” uyarısında bulundu.

Okullarda kapanma durumu yok

Okullardaki bulaş ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Pilli, “Okullarda sınav döneminin başlamak üzere, ardından karne alarak Şubat tatiline girilecek. Yani okullarda bir kapanma durumu yok. Diğer ülkelere baktığımızda okullarımızdaki bulaş seviyesi daha iyi durumda” diye konuştu.

Pilli “Bu Ocak ayı her şeyi belli edecektir. Bu ay içinde herkes kendine düşen görevi yaparsa, Ocak ayından sonra rahat edeceğiz” dedi.