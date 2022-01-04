Bölge halkı tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol bölgesi aşırı yağışlardan nasibini aldı. Şiddetli yağmur ve derenin taşması sonucu ağıllar bölgesi ve köy mezarlığı su altında kaldı. Mezarlıkta hasar oluşurken, ağıl sahipleri mağdur oldu.

Belediye ekipleri iş makineleriyle köyde uzun süre suyu tahliye etmek için uğraşırken, köy muhtarı Salih Erel, yıllardır her yağmurda benzer sorunun yaşandığını söyledi.



Diyalog’a konuşan Erel, her yağış sonrası sorun yaşanmasına rağmen tedbir alınmadığını ifade etti.Köy mezarlığının tahrip olduğunu, ağıl sahiplerinin su baskınlarından dolayı mağduriyet yaşadığını ifade eden muhtar Erel, gerekli tedbirlerin alınması için yetkilileri sık sık uyardıklarını ancak sorunun giderilmesi için adım atılmadığını dile getirdi.Her yağmur sonrası aynı manzaranın yaşandığını belirten Erel, “Yeter artık, yıllardır bu insanlar her yağmur sonrası aynı mağduriyeti yaşıyor. Bölge halkı öfkeli ve tepkili….Önceden bir tedbir almak bu kadar mı zor” şeklinde konuştu.