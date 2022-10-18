1.2 milyar Euro harcanacak

Rum yönetimi, Avrupa Birliği’nin “Kurtarma ve Mukavemet Mekanizmasından” 2026 yılına kadar bir milyar 2 milyon Euro’luk ödenek kullanarak, devlet binalarına yeşil enerjiye geçecek. Planının ilk adımı olarak Lefkoşa Genel Hastanesi’ne güneş enerji sistemi kurulacak.

Alithia gazetesi, Lefkoşa Genel Hastanesi’ne güneş enerjisi sistemini kurulması için yeşil ışık yakıldığını ve bir milyon 300 bin Euro’luk kurulumun 2023 başlarında gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi “Kurtarma ve Mukavemet Planı” kapsamında, AB’nin ilgili mekanizmasından bir 2 milyon Euro’luk kaynakla 405 okul (7,3 milyon Euro), 8 su arıtma tesisi (1,8 milyon Euro), Lefkoşa Genel Hastanesi (1,3 milyon Euro) ve itfaiye teşkilatına ait 17 tesis (1,1 milyon Euro) ve RMMO kışlalarında (yaklaşık 19 milyon Euro) yeşil enerjiye geçiş sağlayacak.