Bakanlığa siyah çelenk

Yeni eğitim yılına kısa bir süre önce başlandı ancak yapılan eylem ve grevler derslerin aksamasına neden oluyor. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ı(KTOEÖS) dün gerçekleştirdiği eylem dolayısıyla ortaokullar ders yapmadı.

Meclis ve Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan sendika, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talep ederken, Bakan Çavuşoğlu’nu protesto etti. Meclis kapısı üzerine dergiler bırakıldı ve eylemciler Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. Bakanlık kapısına siyah çelenk asıldı.

Müzik aletleri eşliğinde tempo tutuldu

Sendika, tüm orta dereceli okullarda greve giderek, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrının protesto edildiği” eylemde, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi de talep edildi.

10.00-13.05 saatleri arasında grev uygulayan sendika, Lefkoşa ve çevre okullarındaki öğretmenlerle ilk olarak sendikadan Meclis’e ardından da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.

Eğitim Bakanlığı kapısına siyah çelenk asılan eylemde, hem Meclis’e hem de bakanlığa kol faaliyetleri kapsamında okullarda çıkartılan dergiler de bırakıldı.

“Öğretmen Düşmanı Bakan İstemiyoruz”, “Öğretmen Boyun Eğmez” ve “Topluma ve Öğretmene Yapılan Saldırılar Karşısında Susmayacağız” yazılı pankartlar taşıyan eylemcilere, müzik aletleri eşliğinde tempo tutuldu. Bakan Çavuşoğlu’nu istifaya çağıran eylemciler, “Öğretmen Ücretli Köle Değildir”, Direne Direne Kazanacağız”, “Öğretmen Burada Bakan Nerede,” “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Bu Yasa Gidecek, Ya da Hükümet” sloganları attı.

Elmalı: Eğitim Bakanı üç defa düşünmeli

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Meclis önündeki konuşmasına, yağmura rağmen eylemde olan öğretmenlere teşekkür ederek başladı.

Öğretmenin toplum önünde itibarsızlaşması için çaba gösterildiğini ve her fırsatta "öğretmen çalışmıyor, işini yapmıyor" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’na, Meclis önünde toplanan öğretmenin cevap verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

“Bakan Çavuşoğlu’nun Meclis kürsüsünden kamuoyunu yanıltacak bilgi verdiğini” iddia eden Elmalı, bir Eğitim Bakanı'nın öğretmeniyle ilgili söylemlerde bulunurken üç defa düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Okullar yıkılmak üzere

Okulların yıkılmak üzere olduğunu, 40-45 kişilik sınıflarda ders yapıldığını, Türkçe-İngilizce bilmeyen öğrenci sayısının bini bulduğunu ifade eden Ozan Elmalı, bunlarla ilgili tek bir cümle sarf edilmediğini kaydetti.

Erhürman’dan eyleme destek

Elmalı’nın Meclis önündeki konuşması sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti. Elmalı, hazırlanan dergilerden birini Erhürman’a takdim etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman yaptığı açıklamada, mesleğin onurunu korumak için yağmur, çamur demeden Meclis önüne gelen öğretmenlere “hoş geldiniz” dedi.

Eğitim Bakanlığı’na dergi ve siyah çelenk

Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis kapısı üzerine dergiler bırakıldı ve eylemciler Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.

Bakanlık kapısına siyah çelenk asıldı. Okullarda hazırlanan dergiler ise bakanlığa bırakıldı. Bakanlık önüne okullarda yapılan faaliyetlerin fotoğrafları da sıralandı.

KTOEÖS Başkanı Elmalı, eylemin ardından sendikadan 5 temsilcinin, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Meclis’e çağrıldığını açıkladı ve eylem sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 09:46