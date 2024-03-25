Dayanışma sürecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Rum Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Gazze Şeridi'ne uluslararası deniz koridoruyla yardım girişimine dair gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre, Al Nahyan ile Kombos, Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bu gelişmelerin Gazze Şeridi'ndeki siviller üzerinde görülen insani yansımalarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmaya yönelik uluslararası deniz koridoru girişimindeki gelişmeler değerlendirildi.

Al Nahyan, ülkesinin deniz koridoru girişimine destek toplanması; girişime en iyi şekilde yatırım yapılması adına tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışılması konusundaki ciddiyetini vurguladı.

Al Nahvan, bu girişimle Gazze'nin kuzeyindeki sivillere yönelik insani yardım akışının yeterli, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde artırılmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak için uluslararası toplumun ortak çabalarının önemine dikkati çeken Al Nahyan, böylece tüm sivillerin korunmasına ve Filistin halkına yönelik insani desteğin güçlendirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.