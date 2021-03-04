2 gün tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Turunçlu köyünde ele geçirilen 30 gram uyuşturucuyla ilgili aranan Bulut Sarıdoğan, önceki gün tespit edildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada meseleyle ilgili ilk etapta Emrah Telsiz isimli zanlının yakalandığını, Bulut Sarıdoğan’ın ise arandığı hatırlatıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 25 Şubat 2021 tarihinde, Turunçlu köy girişinde, zanlı Bulut Sarıdoğan’ın uyuşturucu madde satışı yapacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Mesele kapsamında şu an tutuklu bulunan Emrah Telsiz’i bölgede araç içerisinde tespit ettiklerini ve üzerini aradıklarını belirten polis, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Sarıdoğan aranıyordu

Polis, Emrah Telsiz’den yaptıkları soruşturmada, konu uyuşturucu maddeyi, zanlı Bulut Sarıdoğan’dan aldığının belirlendiğini ifade etti.

Zanlı Bulut Sarıdoğan’ın arananlar listesine alındığını kaydeden polis, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.