Yeni yıl zammı

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün ürün fiyatlarının geçtiğimiz haftaya göre yükseldiği gö-rüldü. Kolokas 150, salatalık 100 liradan satışa sunulurken, çileğin fiyatı 600 liraya fırladı. Kestane 400, muşmula ve zeytin 200, incir 180, kivi 170 liradan tezgaha konulurken, üzüm ve armut 120 liradan alıcı bekledi. Domates ve taze fasulye 100, nar 80, muz, brokoli, patlıcan, kabak ve pancar 70 liradan tezgahtaki yerini aldı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, pazarda çoğu ürünün fiyatının arttı-ğını belirtirken, yeni yıl üzerine zam furyasının sürekli yaşanan bir durum olduğunu dile getirdi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Çilek: 600 TL
Kestane: 400 TL
Muşmula: 200 TL
Zeytin: 200 TL
İncir: 180 TL
Kivi: 170 TL
Mantar: 150 TL
Cennet Hurma: 150 TL
Üzüm: 120 TL
Kapya Biber: 120 TL
Armut: 120 TL
Elma: 100 TL
Taze Fasulye: 100 TL
Domates: 100 TL
Nar: 80 TL
Muz: 70 TL
Brokoli: 70 TL
Pancar: 70 TL
Patlıcan: 70 TL
Kabak: 70 TL
Havuç: 60 TL
Mandalina: 60 TL
Sarma Lahana: 60 TL
Çiçek Lahana: 50 TL
Portakal: 50 TL
Kereviz: 50 TL
Patates: 50 TL
Limon: 40 TL
Soğan: 35 TL
Ispanak: 30 TL
Marul: 15 TL