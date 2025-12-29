Yeni yıl zammı

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün ürün fiyatlarının geçtiğimiz haftaya göre yükseldiği gö-rüldü. Kolokas 150, salatalık 100 liradan satışa sunulurken, çileğin fiyatı 600 liraya fırladı. Kestane 400, muşmula ve zeytin 200, incir 180, kivi 170 liradan tezgaha konulurken, üzüm ve armut 120 liradan alıcı bekledi. Domates ve taze fasulye 100, nar 80, muz, brokoli, patlıcan, kabak ve pancar 70 liradan tezgahtaki yerini aldı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, pazarda çoğu ürünün fiyatının arttı-ğını belirtirken, yeni yıl üzerine zam furyasının sürekli yaşanan bir durum olduğunu dile getirdi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 600 TL

Kestane: 400 TL

Muşmula: 200 TL

Zeytin: 200 TL

İncir: 180 TL

Kivi: 170 TL

Mantar: 150 TL

Cennet Hurma: 150 TL

Üzüm: 120 TL

Kapya Biber: 120 TL

Armut: 120 TL

Elma: 100 TL

Taze Fasulye: 100 TL

Domates: 100 TL

Nar: 80 TL

Muz: 70 TL

Brokoli: 70 TL

Pancar: 70 TL

Patlıcan: 70 TL

Kabak: 70 TL

Havuç: 60 TL

Mandalina: 60 TL

Sarma Lahana: 60 TL

Çiçek Lahana: 50 TL

Portakal: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Patates: 50 TL

Limon: 40 TL

Soğan: 35 TL

Ispanak: 30 TL

Marul: 15 TL