Ekipler görevde

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nin şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama çalışmaları ülke genelinde aralıksız devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hastalığın yayılımının önlenmesine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, 19 Aralık ile 27 Aralık tarihleri arasında kamu ve özel veteriner hekimlerin katılımıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ülke genelinde 403 işletmede toplam 45 bin 214 büyükbaş hayvana şap aşısı uygulandığı belirtildi. Bu sürecin, şap hastalığının kontrol altına alınması ve yayılımının engellenmesi açısından kritik bir dönemsel aşama oluşturduğu kaydedildi.

Veteriner Dairesi’nin saha çalışmalarında hızlı ve etkin bir planlama anlayışı benimsediği ifade edilen açıklamada, bölgesel ihtiyaçlara göre görevlendirilen ekiplerin üreticilere önceden bilgi vererek işletmelere ulaştığı aktarıldı. Özellikle riskli bölgelerde aşılama faaliyetlerine öncelik verildiği belirtilirken, hastalığın kontrolüne yönelik izleme ve takip çalışmalarının da eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen aşılama çalışmalarının alınan kan örnekleri ve laboratuvar analizleriyle desteklendiği, bu sayede hastalığın seyri ve kontrol sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı. Veteriner Dairesi’nin, hayvan sağlığının korunması ve üretimin sürdürülebilirliği amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

