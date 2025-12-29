‘Tek devlet olacak’

Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau, Kıbrıs sorununda hareketlilik olduğunu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de kamuoyundaki açıklamalarında buna işaret ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafında "iki devletten federasyona kayma" olduğunu da öne süren Menelau, An-kara’nın niyetinin netleşmesi için kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ileri sürdü.

11 Aralık’ta gerçekleşen görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamanın, BM kararlarında tanımlandığı üzere siyasi eşitliğe atıfta bulunduğunu da ifade eden Menelau, siyasi eşitlik tanı-mının açık olduğunu ve bunun iki toplumun federal devletin kurumlarına ve organlarına etkin bir şekilde katılmalarıyla alakalı olduğunu savundu.

Dolayısıyla çerçevenin federal çerçeve, tek devlet olduğunu savunan Menelau, yanlış yorum-lamalara veya yanlış anlamalara yer olmadığını kaydetti.

Menelau bunun da ötesinde konunun 2017 yılında gerçekleşen Crans Montana konferansına kadar sağlanan görüş birlikleri aracılığıyla daha da somutlaştığını öne sürdü.

En kritik olan şeyin Crans Montana’ya kadar elde edilen şeylerin korunması olduğunu dile getiren Menelau, buna örnek olarak federal çözüm temeli, varılan görüş birlikleri ve Guterres çerçevesinin altı noktasını gösterdi. Menelau, Crans Montana kazanımının yalnızca yönetim baş-lığıyla alakalı olmadığına işaret etti.