Yasal düzenleme yapıldı

Tüketicilerin korunmasına ilişkin yasal çerçevede önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Resmî Gazete’nin 26 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, tüketicilerin ko-runmasına ilişkin yasal çerçevede önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Buna göre, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Kurallar Yasa Gücünde Kararname olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile özellikle dijitalleşen ticaret ortamı ve e-ticaret uygulamalarında ortaya çıkan mev-zuat boşluklarının giderilmesi hedefleniyor. Kararname kapsamında, mesafeli sözleşmelere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulu’nun onaylayacağı tüzükle belirlenmesi öngörülüyor.

Yasa ihlallerine uygulanacak idari para cezaları artırılırken, tahsilat işlemleri Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kapsamına alındı. Bazı ağır ihlaller için ise asgari ücretin 10 katına kadar para cezası ve/veya iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca, Kararname ile Tüketici Konseyi’nin yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Konsey, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü’nün başkanlığında toplanacak ve Başbakanlık ile tüm bakanlıkların birer temsilcisi, Devlet Planlama Örgütü, üniversiteler, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Bankalar Birli-ği, Seyahat Acenteleri Birliği, Otelciler Birliği, Barolar Birliği, Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile tüketici örgütlerinden temsilcilerden oluşacak.

Kararname, tüketicilerin haklarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijital ticaretin güvenliğinin artırılması ile ihlallerin caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını amaçlıyor.

