Alım gücümüz düşüyor

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, ülkedeki ekonomik düzenin dövize endeksli olduğunu, gelirlerinin ise Türk Lirası olması nedeniyle her kur artışında bütçelerinin sarsıldığını belirtiyor. Dövizdeki yükselişin; kira, gıda, sağlık ve eğitim giderlerinin artmasına yol açtığını ifade eden vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Türk Lirası kazanıyoruz ancak dövize göre belirlenen ürünleri alıyor, kiraları ödüyoruz” diyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı özetledi.

Ne dediler…?

Zülfikar Bilgin

“Dövizde yükseliş olduğu zaman bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizde ithalat, ihracat ve tüm ekonomik düzen dövize bağlıdır. Döviz artınca pahalılık tırmanıyor. Döviz kazanmadığımız için paramız hayatımızı idame etmeye yetmiyor. Ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne de evimizin ihtiyaçlarını alabiliyoruz. Meyve ve sebzeye ulaşamıyoruz. Böyle devam ederse Kıbrıs’tan kaçmayı düşünüyoruz çünkü her geçen gün yaşam zorlaşıyor.”

Halit Sökmez

“Dövizdeki artış yaşamımızı pek fazla etkilemiyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Alabildiğimizi alıyoruz alamadığımız zaman ağlıyoruz. Alıştık, o nedenle bizi pek etkilemez. Son zamanlarda neredeyse markete her geldiğimiz zaman farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz ve hatta fiyatı artmayan ürün neredeyse yoktur. Biz bu durumu İngiliz’de de yaşadık Rum’da da. Madem ki kendi malına ve parana hakim değilsin bunları yaşamaya mecbursun.”

İrfan Özkaya

“Dövizdeki yükseliş her şeyin fiyatını yükseltiyor. Bu durum bizleri olumsuz olarak etkiliyor. Zamları takip etmek zorlaştı. Böyle giderse ekonomi daha fazla çökecek ve üretim de olmadığı için herkes zor duruma düşecek. Bugün 200 liraya aldığımızı yarın 500 liraya alamayacak duruma geleceğiz.”

Önal Çakartaş

“Dövizdeki yükseliş yaşamımızı olumsuz yönde etkiliyor. Döviz yükseldikçe insanları zora sokuyor. Dövizle birlikte piyasa yükseliyor ve insanların bütçesi etkileniyor. Bu işi nasıl çevireceğiz meçhul. Son zamanlarda fiyatı en fazla artan ürünler değil de genel olarak fiyatlarda ciddi yükselişler vardır. Böyle giderse hiç iyi şeyler olmayacaktır.”

Sevda Gülsevener

“Dövizdeki yükseliş bizleri çok etkiliyor. Döviz yükseldikçe her şeyin fiyatı yükseliyor ve alım gücümüz azalıyor. Son zamanlarda fiyatı artan ürün grupları; meyve sebze ve ilaç gruplarıdır. Böyle giderse sanırım batacağız.”

Levent Hızal

“Dövizdeki yükseliş bizden kaynaklı değildir. TC Merkez Bankası’nın aldığı kararlar vardır. Kur korumalı mevduat hesabı denilen ve onun yaşattığı olumsuzluklar günümüze kadar geldi. Enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye’nin almış olduğu mali ve iktisadi kararlarla enflasyonu düşürmek adına son zamanlarda mevduat faizlerini aşağıya çekme eğilimi vardır. Mevduat faizleri aşağıya getirilmeye çalışılırken dövizde de hızlı bir yükseliş seyrediyor. Ülkedeki yaşam standartları KKTC’de olumsuz etkileniyor. Yapılacak çok da bir şey yok. KKTC’nin yapabileceği tek şey insanların alım gücünü koruyabilecek şekilde vergilerde minimum seviyeye indirme çalışması yapılabilir. Bu durum da tabi ki Maliye’nin borç stokunun artmasına neden olur. Her şekilde sıkıntılı bir duruma gidiyoruz. 2026 yılının daha kötü olacağı öngörülüyor. Son günlerde fiyatları en fazla artan ürün gruplarının et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleridir. Dünya standartlarının çok çok üzerindeyiz. Genelde de iğneden ipliğe her şeyde bir artış söz konusudur ve hayat standartları git gide düşüyor.”

Pembe Borakan

“Dövizdeki yükselişten olumsuz etkileniyoruz. Kiramızdan mutfağımızdan ve çocuklarımızın okul giderlerine kadar her şey etkileniyor. Diğer yanda yine dövizle birlikte piyasada her şeyin fiyatı artıyor ve bu da bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Alım gücü çok düştü ve asgari ücretle çalışan birinin geçinebilmesi mümkün değildir. Böyle giderse ya ülkeden göç olacak veya ülkedeki suç oranları çok daha fazla artacaktır.”

Kubilay Demirkıran

“Döviz arttıkça bizler de olumsuz etkileniyoruz. Özellikle asgari ücretle çalışanların durumu yürekler acısıdır. Son günlerde fiyat artışı genel olarak tüm ürünlerde vardır. Nereye elimizi atsak en az yüzde 10-15 bir artış vardır. Korkarım ki alışveriş artık tamamen güneye kayacaktır. Böyle giderse çok daha kötü olacaktır.”