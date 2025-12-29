2 bin 644 lira harcadı

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede akademisyenin düşürdüğü kredi kartını bulan Sudanlı öğrenci, temassız özelliğini kullanarak 2 bin 644 liralık alışveriş yaptı.

Zanlı, öğretim görevlinin kaybettiği kartıyla harcama yapıldığına dair şikayeti üzerine tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Polis memuru; 26 Aralık’ta Demirhan Polis Karakolu’na müracaat eden S.B.Ç’nin adına kayıtlı kredi kartını 23 Aralık’ta üniversite kampüsü içerisinde bulunan kantinde kullandığını, daha sonra kaybolduğunu fark ettiğini, hesaplarına bakınca harcama yapıldığının görüldüğünü söyleyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, yapılan incelemede, kartın temassız özelliği kullanılarak farklı iş yerlerinde toplam 2 bin 644 TL tutarında harcama yapıldığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, yapılan araştırmalarda, söz konusu kredi kartını bularak izinsiz şekilde kullanan şahsın zanlı olduğunun tespit edildiğini ve 27 Aralık’ta Gönyeli bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler bulunduğunu, harcamaların yapıldığı yerlere ait kamera görüntülerinin temin edilip inceleneceğini ve kredi kartının henüz bulunamadığını belirtti. Polis, mahkemeden 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

