‘Rum tarafının oyuncağı değil’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için geldiği KKTC'de önemli mesajlar verdi.

Oktay, 12 saat süren ziyareti kapsamında, Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenlere katıldı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törende konuşan Oktay, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Oktay “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz’de, Ege’de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin. Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları Rum’un oyuncağı değildir” dedi. Oktay “Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa, bunun; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle olacağına işaret ederek, “Müzakerelerde iki devlet nasıl iş birliği yapabileceklerini, eşsiz güzelliklerle dolu bu kıymetli Ada’da yan yana nasıl bir gelecek kuracaklarını birlikte belirlemelidir. Çözümün tek yolu budur. Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC’nin yanındayız, en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nü desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Oktay, “İnşallah bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde KKTC bayrağını da göreceğiz” diyerek, “Uluslararası alanda bu gibi adımların devamı da gelecek, Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbir izolasyon, ambargo duramayacaktır. Birlik, beraberlik, dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece KKTC’nin kalkınması kesintisiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Milli dava

Oktay, milli dava Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için Türk tarafı olarak başından beri samimiyetle çaba gösterdiklerini belirterek “Yapıcı ve yenilikçi fikirlerle çözüm odaklı bir anlayış sergiledik. Bütün bu iyi niyetli çabalarımız, Rum tarafının doyumsuz, çarpık zihniyeti yüzünden sonuçsuz kaldı. Rumlar, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmedi” dedi.

Rumların, kendilerini Ada’nın tek hâkimi, Kıbrıs Türklerini ise azınlık olarak gören zihniyetinden vazgeçmediğini kaydeden Oktay, 2004’te Kıbrıs Türk halkının, kendisine getireceği pek çok zorluğa rağmen Annan Planı’na ‘evet’ dediğini oysa, her 4 Rum’dan 3’ünün ‘Kıbrıs Türkleri bizim ortağımız değil, bu Ada’nın tek hâkimi biziz’ dediğini hatırlattı.

Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır

Oktay, “Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır” diyerek şunları ifade etti:

“Hiç kimse yalan dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin; Rum yönetiminin asılsız propagandalarının sözcülüğünü yapmasın.

Çözümsüzlükle bu toprakların kaynağını, potansiyelini çürütmenize izin vermeyeceğiz. AB Uyum Komiseri, hafta sonu burada yine ‘dostlar alışverişte görsün’ misali temaslar yaptı gördünüz… Kıbrıs Türkünü yok sayan hadsiz ezberlerini tekrar etti. Biz sizin kültürel mirası desteklerken bile nasıl taraflı davrandığınızı, Kıbrıs Türkünün geçmişine dair ne varsa silmeye çalıştığınızı bilmiyor muyuz? Hangi birliktelik, hangi eşit tutum, hangi Avrupa değerleri?.. La Fonten’den masallar…”

Çözümün tek yolu…

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa, bunun; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle olacağına işaret ederek, “Müzakerelerde iki devlet nasıl işbirliği yapabileceklerini, eşsiz güzelliklerle dolu bu kıymetli Ada’da yan yana nasıl bir gelecek kuracaklarını birlikte belirlemelidir. Çözümün tek yolu budur. Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC’nin yanındayız, en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Oktay, “İnşallah bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde KKTC bayrağını da göreceklerine” vurgu yaparak, “Uluslararası alanda bu gibi adımların devamı da gelecek, Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbir izolasyon, ambargo duramayacaktır. Birlik, beraberlik, dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece KKTC’nin kalkınması kesintisiz sürecektir” diye konuştu. Oktay, konuşmasını “Kıbrıs Türk Halkı’nın ve milletimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı bir kez daha yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türkü’nün istiklali daim ve istikbali Akdeniz’den parlak olsun. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olun.” sözleriyle tamamladı.

Tatar: Adil, kalıcı ve sürdürülebilir…

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta müzakere yolu ile adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduklarını belirterek, “Bunun için mevcut iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerekmektedir” dedi. Tatar, çözüm önerisini, BM Genel Sekreteri’nin davetiyle Cenevre’de gerçekleşen gayri resmi 5 artı BM toplantısında sunduğunu ifade ederek, “Bu yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. İşte bu noktada başta BM ve AB olmak üzere diğer ülkelerden beklentimiz; müktesep eşitliğimizin gereği olarak Rum tarafını uyarmaları ve egemen eşitliğimiz ile eşit uluslararası statümüzü teyide zorlamalarıdır.” ifadelerini kullandı.

Törene kimler katıldı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, gaziler, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.