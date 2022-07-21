Coşkuyla alkışlandılar

Türk Yıldızları 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı. Girne Atatürk Anıtı önünde saat 18.00’de başlayan gösteri izleyenleri büyüledi. Gösterinin yapıldığı Girne Limanı bölgesi insan akınına uğradı. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu kişiler de gösteriyi izledi. Akrobasi timinin havada çizdiği kalp şekli yüzlerce kişi tarafından görüntülendi. İzleyiciler gösterinin ardından dakikalarca pilotları alkışladı.