48’inci yıl gururu

Barış Harekâtı’nın 48. Yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlandı. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Daha sonra Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde de tören gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki son tören ise Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlendi. Devlet ve askeri erkânın yanı sıra yüzlerce vatandaş tören alanını doldurdu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende coşkulu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarıyla birlikle sunulan gösteriler beğeniyle izlendi.