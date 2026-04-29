Charles de Gaulle emir bekliyor

ABD ile İran arasında başlayan savaş nedeniyle Kıbrıs adası çevresinde yoğunlaşan askeri hareketliliğin azalmaya başladığı iddia edildi.

Politis gazetesi: “Kıbrıs Etrafındaki Deniz Kuvvetleri azalıyor – Aşamalı olarak bölgeden ayrılmaları bekleniyor” başlıklı haberinde, ABD-İran savaşı ve Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üslerine gerçekleştirilen drone saldırısı sebebiyle ada etrafında yoğunlaşan deniz kuvvetleri hareketliliğinin azalma aşamasına girdiğini iddia etti.

Gazete, geçen hafta gerçekleştirilen AB Gayrı Resmi Liderler Zirvesi’nin de tamamlanmasıyla birlikte bölge denizlerindeki askeri varlıkların sayısının azalmasının öngörüldüğünü yazdı.

Yunanistan’ın gönderdiği “Kimon” ve “Psara” isimli fırkateynlerin yerini, anti-drone sistemine de sahip olan “Elli” isimli fırkateynin aldığını belirten gazete, iki adet F-16 uçağının ise Baf’taki üste konuşlanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Gazete, İngiltere’nin bölgeye gönderdiği “HMS Dragon” isimli savaş gemisinin ise teknik arıza sebebiyle Nisan ayı başında bölgeden ayrıldığını, Fransa’nın “Charles de Gaulle” uçak gemisinin ise Kıbrıs açıklarında yeni emirlerini beklediğini ifade etti.

Habere göre, yetkili bir makam tarafından gazeteye yapılan açıklamada, İngiliz üslerine yapılan drone saldırısı sonrasında anti drone sistemlerinin yerleştirildiği, RMMO’nun uçak savar sistemlerinin bir kısmının da anti drone özelliğiyle uyumlu hale getirildiği iddia edildi.