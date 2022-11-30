43 milyarı aştı

Korona virüs pandemisinin başından bu yana, Kıbrıslı Rumların bankalardaki mevduatlarında 4,13 milyar Euro’luk artış meydana geldiği haber verildi.

Özellikle hane halkının 2019 yılının sonundan bu yana 2,675 milyar Euro biriktirmek suretiyle önemli miktarda nakit rezervi oluşturduğunu yazan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs içerisinde yaşamını sürdüren kişilerin (hane halkı ve işlemeler) mevduatlarının geçtiğimiz Ekim ayında 43,38 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Bunun 2015 yılından bu yana Güney Kıbrıs sakinlerinin mevduatlarıyla ilgili en yüksek seviye olduğunu yazan gazete, genel mevduat seviyesinin de 52,09 milyar Euro’ya ulaştığını ve bunun da 2015 yılından bu yana en yüksek seviye olduğunu ekledi.

Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren kişilerin kredi bakiyelerinin ise 2022 yılının Ekim ayında 23,1 milyar Euro’ya ulaştığını kaydeden gazete, hane halkının kredi bakiyesinin ise geçtiğimiz Ekim ayında 11,5 milyar Euro’ya ulaştığını kaydetti.