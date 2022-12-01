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Gece çok renkli geçti

TUFAD’lı gençler, 70, 80 ve 90’lar konseptiyle parti düzenledi, sabaha kadar eğlendi

Gece çok renkli geçti

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) gençleri bu kez farklı bir gece için yeniden bir araya geldi. 
Dernek üyeleri, derneğin baş eğitmeni Zeki Tuncelli’nin 50.doğum günü kutlaması nedeniyle güzel bir gece organize etti. 70, 80 ve 90’lar konseptiyle dernek lokalinde düzenlenen partide 70’li,80’li yılların ünlü gruplarının taklit dansları yapıldı.
Samimi bir atmosferde muhabbetle gerçekleşen gecede, 70’li,80’li,90’lı ve 2000’li yılların hit müzikleri çalındı. Gecenin geri kalan kısmında Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla devam etti.         Coşkulu bir gece yaşayan gençler dans pistinden inmek istemedi. Nostalji yaşayan gençler, geç saatlere kadar eğlendi. 
 

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