Savcılık göreve

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, eski danışmanı Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet”, “Çete” ve “Crans Montana’daki Suç” isimli kitaplarında şahsı hakkında yer alan yolsuzluk iddialarının araştırılmasını talep etti.

Politis gazetesinin haberine göre Anastasiadis, Şubat 2023’teki başkanlık seçimi adaylarından ve eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in yolsuzluk konusunu gündeme getirmesi üzerine “Yolsuzluk Karşıtı Otorite”nin “Mayfa Devlet” öncelikli olmak kaydıyla adı geçen kitaplarda şahsı hakkında yer alan iddiaların resen araştırılmasını ve tamamlandığı anda raporlarını kamuoyuna açıklamasını istedi.

Otorite’nin aylarca önce atandığı ancak Rum Yönetiminin, çalışabilmesi için gerekli enstrümanları ve tüzüğü sağlamadığına dikkat çekilen habere göre, Anastasiadis dünkü açıklamasında “Başkanı yolsuzluk ve hatta cezai suç eylemlerine karışmış, ilgili makamlar da kayıtsız kalmış gibi gösterilemez” ifadesini kullandı.

“Beni suçlamıyor” diyerek Mavroyannis’in, meseleyi gündeme getirmesinden rahatsız olmadığını söyleyen ancak zamanlamasından rahatsızlık belirten Anastasiadis “Sayın Mavroyannis’in zamanlaması yanlıştı çünkü deneyimli bir diplomat olarak, Başkan önemli bir yurtdışı ziyaretindeyken, çabasının altını oyabileceği mantığıyla ziyaretin önemini azaltabilecek sorunlar yaratılmayacağını çok iyi bilmektedir” ifadesini kullandı.