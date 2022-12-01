Sabrı tükendi yeni suç işledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla teminata bağlanan ve pasaportuna el konan Oladipo Emmanuel Oke, 12 yılda yargı süreci tamamlanmadığı için başka bir yola başvurdu. Pasaportuna el konulan Oke, Nijerya konsolosluğu ile temasa geçti ve “pasaportum kayıp” diyerek yenisini çıkardı. Muhaceret dökümünü almak üzere Girne Polis Müdürlüğü’ne giden zanlı, polisin dikkati sayesinde fark edildi ve mahkeme emrine riayetsizlik suçlaması ile gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İzlem Kasapoğlu, zanlını, 2010 yılında, gümrüksüz mal tasarrufu suçlaması nedeniyle teminata bağlandığını ve kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine mahkeme emri ile el konduğunu söyledi. Zanlının, Türkiye’de bulunan Nijerya konsolosluğuyla irtibata geçtiğini ve yeni pasaport çıkarttığını belirten polis, önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne muhaceret dökümünü almaya giden zanlının, pasaportunu ibraz etmesiyle durumun anlaşıldığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.