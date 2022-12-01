Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanlığına Dimağ Çağıner seçildi.

Genel Kurula hitap eden KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, girdi maliyetlerini azaltmak için projeler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Çağıner, ulaşımda yaşanan sorunların aşılmasının ülke turizmi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Çağıner, sektörde vergiden muaf bir şekilde tadilat ve yatırım yapılması için hükümetten talepte bulunduklarını ancak geri dönüş almadıklarını söyledi.

Ülkenin lokomotifi olan turizm sektörünün yaşadığı sorunlara karşı gereken ilginin gösterilmediğini anlatan Çağıner, “Reklam ve tanıtım yok. Kaynak var ama bunları doğru yönetmek lazım. Somut adımlar atarak turizme gereken destek verilirse bundan ülke ekonomisi kazanır” diye konuştu. Turizmin yerli sanayiye çok büyük katkısı olduğunun altını çizen Dimağ Çağıner, hükümetin sektörden gelen çağrılara cevap vermesi gerektiğini, sıkıntılara ses ve cevap vermesi gerektiğini söyledi. Çağıner, sektör içerisinden “zaten kimse bizi dinlemiyor” görüşünün yükseldiğini bunun da hem sektör hem de bakanlık için iyi olmadığını söyledi.

Altunç: Bilet fiyatlarını düşürmek için çalışma yapıyoruz

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Gençlik ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Serhan Altunç, 2022 yılında 3 milyon Euro olan KKTC turizm bütçesinin ekonomik gelişmeler nedeniyle, bugün 2 milyon Euro’ya denk geldiğini dile getirdi. Ulaşımın çok ciddi bir sorun olduğunu, yabancı turistin büyük bir bölümünün Larnaka’dan geldiğini ve bilet fiyatlarını düşürmek için çalışma yaptıklarını belirten Altunç, TC ve KKTC hükümetlerinin THY üzerinden fiyatların sübvanse edilmesi için çalıştığını belirterek, bunun geri dönüşünün 2023 sezonu açılmadan alınacağına inanç belirtti.

Yeni yönetim belirlendi

KITOB 32. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanının aldığı ve oybirliği ile onaylanan kararlar şöyle:

“Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu: KITOB Başkanı Dimağ Çağıner. KITOB Yönetim Kurulu: 1. Grup: 5 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf tatil köyleri ve sağlıklı yaşam otelleri ile butik otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye; Umut Gürtunç (Korineum, Butik O.), Tunç Şirintuna (Colony, 5 Yıldız), Süleyman Kansu (Salamis, 5 Yıldız), Erhan Özerden (Oscar, 4 Yıldız), Tamer Emir (Merit Crystal Cove, 5 Yıldız), Yedek: İsmail Tirali (Concorde Tower, 5 Yıldız) ve Mehmet Eminsoy (Pia Bella, 4 Yıldız).

II. Grup: 3, 2 ve 1 yıldızlı oteller, özel belgeli oteller ve 2. sınıf tatil köyleri ile turistik bungalovlar ve apart otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye. Ercan Otçuoğlu (Altınkaya, 2.Sınıf Tatil Köyü), Gülten Aşık Aytaç (Almond, Turistik Bungalov), Buse Çelebi (Çelebi Garden, 2 Yıldız), Fethi Özboğaç (Lapida, 2 Yıldız), Niyazi Beydağlı (Denizkızı, 3 yıldız).

Yedek: Erkan Yeşilpınar (Bellapais Garden, Özel Belgeli), Ali Erdura (Grand Sapphire, 3 Yıldız).”

KITOB Denetim ve Disiplin Kurulları

Disiplin Kurulu: Çiğdem Aydın (Atlantis Hotel), İnanç Özbirim (Riverside H.V.), Hüseyin Aygın (Moon Rose H.V.), Yedek: Ahmet Genç (Kaplıca Hotel), Sinem Asımoğlu (Grand Center Hotel).

Denetleme Kurulu: Mine Gürses (Merit Lefkoşa), Hilmi Birinci (Büyük Anadolu Hotel), Ali Çaluda (Bare Hill H.V.). Yedek: Hüseyin Mirillo (Excotic Hotel), Afet Berhas(Tervetoula Hotel).