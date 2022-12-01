İlk oturum 20 Aralık’ta

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davasının ön duruşmaları tamamlandı.

Toplam 17 tanığın dinlediği duruşmalarda 326 kanıt sunuldu. Davanın ağır cezadaki ilk oturumunun 20 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

Sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Cinayet soruşturmasını yürüten Müfettiş Murat Bayram dünkü duruşmada ifadesini tamamladı.

Bayram’ın şahadetinin tamamlamasının ardından Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, davayı ağır ceza mahkemesine havale etti.

Yargıç, tahkikat duruşmaları boyunca 19 tanık dinlendiğini, 326 emare mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Yargıç, sanıkların 17 ayrı suç ile itham edildiğini, ağır ceza mahkemesine havalesi için yeterli nedenler sunulduğunu belirtti.

Yargıç, davanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ve ilk oturumun 20 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verdi.