Bir ilk gerçekleşti

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin ilki KKTC’de gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu’nda düzenlenen Zirve “Eğitim, Kültür ve Girişimcilik” teması altında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi TÜRKPA Dönem Başkanlığında ve TÜRKPA 2025 Faaliyet Planı çerçevesinde yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova, TBMM Ankara Milletvekili, TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'in konuşmaları ile devam etti.

Öztürkler: Kadınların güçlenmesi barışçıl toplumlar için de gerekli

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında, Zirve’nin Lefkoşa’da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, Zirve’nin sadece bir toplantı değil; aynı zamanda Türk dünyasında kadınların liderliğini ve dayanışmasını güçlendirme iradesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Öztürkler, TÜRKPA Dönem Başkanlığı’nı yürüten Azerbaycan Milli Meclisi'nin öncülüğünde gerçekleşen bu girişimin, kadınların karar alma süreçlerindeki etkisini artırmayı ve toplumsal eşitliğe katkı sağlamayı amaçladığını da ifade etti.

Öztürkler, KKTC’de son yıllarda kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını artırmak amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını da aktararak, “Bu gelişmeler, KKTC'nin de kadınların güçlendirilmesi konusundaki ortak vizyona katkı sunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.

Kadınların güçlenmesinin sadece kadınlar için değil, daha adil ve barışçıl toplumlar için de gerekli olduğunu işaret eden Öztürkler, bu nedenle, fırsat eşitliği bir hak olmanın ötesinde kalkınmanın temel parçası olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Özdenefe: En önemli gündem eğitim

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de TÜRKPA’nın sağladığı zeminin kadınların karar alma süreçlerinde daha aktif olmasına katkı koyacağını söyledi.

Zirve’nin odaklanacağı konuların başında eğitimin geldiğini aktaran Özdenefe, eğitimin yalnızca bireysel gelişimin değil, toplumsal dönüşümün de araçlarından olduğunu kaydetti.

Özdenefe teknolojinin, inovasyonun, dijital üretimin merkezinde kadınların yer alması gerektiğini işaret ederek, dijitalleşmenin günümüzde kadın girişimciliği konusunda yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Jafarova: Uzun vadeli bir sorumluluk

TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova yaptığı konuşmada, “Eğitim, Kültür ve Girişimcilik” temasıyla düzenlenen Türk Kadın Parlamenterler Birinci Zirve Toplantısı'ndan yalnızca düşüncelerle değil, somut taahhütlerle ayrılma dileğini belirterek, “Eğitime yatırım yapma, kültürel zenginliklerimizi koruma ve hiçbir kadının geride bırakılmadığı kapsayıcı ekonomik sistemler kurma taahhütleriyle..” dedi.

TÜRKPA’nın 2025 yılı Faaliyet Planı çerçevesinde, Azerbaycan’ın dönem başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda ortak iradenin bir beyanı, birliğin bir göstergesi ve bölgedeki kadınların rolünü güçlendirmeye yönelik uzun vadeli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Jafarova, “Bu Zirve bizim için adeta yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa niteliğindedir.” dedi.

Yıldız: Bir ilki gerçekleştirdik

TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız da konuşmasına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Türkiye’nin selamlarını ileterek başladı. Yıldız, Macaristan’da gerçekleşen Türk Devletler Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

“İlkini gerçekleştirdiğimiz bu zirve; tarihten gelen bir miras olarak dokuduğumuz kolektif bir şahsiyet inşasının deklerasyonudur esas itibariyle.” diyen Yıldız, toplantının hem Türk dünyası hem kadınların siyasetteki temsili hem de siyasetin, akademinin, sanatın ve bilimin birlikte ortaya koyacağı bakış açısı bakımından tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

Canaltay: Türk dünyası ülkelerinden destek bekliyoruz

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da yaptığı konuşmada, Zirve’nin, fikirlerin paylaşıldığı bir platform olmanın ötesinde kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğe dair güçlü vizyonların da buluşma noktası olduğunu belirtti.

Canaltay, “Yıllardır kendi kendini yönetme iradesini eline almış, devletini kurmuş, yaşatmış ve geliştirmiş bir halk olarak; dünyadaki saygın yerimizi alma yolculuğumuzda Türk dünyası ülkelerinden destek, kardeşlik ve kararlı irade bekliyoruz.” dedi.

Er: Önemli bir aşama

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ise Zirve’nin, Türk dünyasında kadınların yetkilendirilmesine yönelik ortak çabaların önemli bir aşamasını yansıttığını ve kapsayıcı diyalogun önemini ön plana çıkarırken, toplumun tüm alanlarında kadınların güçlendirilmesi doğrultusunda sürdürülebilir gelişimi teşvik etmeye yönelik ortak kararlılığı pekiştirdiğini söyledi.

Er, Zirve’nin tüm Türk dünyasında kadınların yetkilendirilmesinin daha da artırılması yönündeki stratejilere ve ortak çabalara ivme kazandırmasını temenni ederek, “Bu Zirve’nin, her kadının kendi toplumu ve milletine önemli katkılar yapma imkânına sahip olduğu kapsayıcı toplumların oluşturulması doğrultusunda yeni taahhütlere ilham vermesini diliyorum.” dedi.