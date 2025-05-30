Soran olmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gerçekleştirilen ‘Kaçış Yok’ operasyonunda 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalanan Kongo uyruklu Shekina Engala Fataki dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlının 21 Nisan 2021 tarihinde ülkeye öğrenci olarak geldiği, bir dönem okula gittiği, daha sonra yakalandığı güne kadar ülkede kaçak yaşadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 09.45 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Şht. Kazım Salih Sokak üzerinde uyuşturucu madde alışverişi olacağının öğrenilmesi üzerine, söz konusu yere gidildiğini söyledi.

Polis memuru; sokakta elinde çanta ile şüpheli bir şekilde tespit edilen siyahi erkek şahsın kontrol edilmek istendiği sırada ekiplere mukavemet gösterip kaçmak istemesi üzerine, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

Satışa hazır 90 paket

Polis; akabinde şahsın Shekina Engala Fataki olduğunun tespit edildiğini; üzerinde ve

çantası içinde yapılan kontrolde 5 ayrı vakumlu şeffaf naylon paket içinde her bir paketi 28 gram olan toplam 90 paket satışa hazır vaziyette 2 kilo 520 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu geliri olduğunu inanılan 8 bin TL ve 200 dolar para bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının 21 Nisan 2021 tarihinde ülkeye geldiğini ancak muhaceret işlemi yapmadığını, bir dönem okula gidip bıraktığını, 24 Haziran 2021 tarihinden yakalandığı 17 Mayıs 2025 tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis memuru; zanlının aleyhine getirilen uyuşturucu davasını kabul etmezken, ülkede kaçak yaşam sürdüğünü kabul ettiğini belirtti.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

