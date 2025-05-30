Altyapı güçlenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Mobil haberleşme altyapımızı güçlendirmek için 4,5G ihalesini başarıyla gerçekleştirdik, şimdi 5G ve 6G için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

AA’nın haberine göre "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) başladı. Konferansa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Arıklı, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin ambargolara tabi bir ülke olduğunu ve haberleşmenin anavatan Türkiye üzerinden sağlandığını söyledi.

Güney Kıbrıs kaynaklı siber saldırılarla karşı karşıya olduklarına da işaret eden Arıklı, bu konuda BTK'nin teknik bilgi ve becerisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Arıklı, dijital dönüşümün önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm bizim için bir seçenek değil, ekonomik bağımsızlığımızı, toplumsal refahımızı ve toplumsal rekabet gücümüzü artırmak adına stratejik bir sorumluluktur. Mobil haberleşme altyapımızı güçlendirmek için 4,5G ihalesini başarıyla gerçekleştirdik, şimdi 5G ve 6G için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. 2030'lu yıllarda KKTC'yi bilişim adası haline getirmek için çalışmalara başladık. Şimdi evden eve fiber ihalesi ve projesi için de son noktaya gelmiş durumdayız."

KKTC'de 24 üniversite olduğunu ve yazılım sektöründe ülkelerini üs yapmayı hedeflediklerini belirten Arıklı, ekonomik ambargoları ancak ambargolara tabi olmayan iletişim sektöründe yapacakları hamlelerle ortadan kaldırabileceklerini kaydetti.

